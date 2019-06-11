Real Madrid'de Finallerde Gareth Bale'in Golleri
6 saat önce
Gareth Bale, Los Blancos için üç farklı finalde gol attıktan sonra Real Madrid'in son altın döneminde önemli bir rol oynadı. 2014 Copa del Rey finalinde, ince bir bitiş öncesi muhteşem bir koşu yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2014'te Atletico'ya karşı finalde, ayrıca fazladan gol attı. Ve 2018'de Real Madrid'e 13. Avrupa unvanını vermek için Liverpool'a karşı muhteşem bir bisiklet tekme attı.
Gareth Bale
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06
, Los Blancos için üç farklı finalde gol attıktan sonra Real Madrid
'in son altın döneminde önemli bir rol oynadı. 2014 Copa del Rey finalinde, ince bir bitiş öncesi muhteşem bir koşu yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2014'te Atletico'ya karşı finalde, ayrıca fazladan gol attı. ve 2018'de Real Madrid'e 13. Avrupa
unvanını vermek için Liverpool
'a karşı muhteşem bir bisiklet tekme attı.
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