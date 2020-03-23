Real Madrid'in eski başkanı Fernando Martin corona virüse yakalandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid'in eski başkanı Fernando Martin corona virüse yakalandı! - Son Dakika Spor

Real Madrid'in eski başkanı Fernando Martin corona virüse yakalandı!

6 saat önce

İspanyol basınında yer alan habere göre; Florentino Pérez'in istifasının ardından Şubat 2006 - Nisan 2006 arasında iki aylığına Real Madrid'in geçici başkanı olan 72 yaşındaki Fernando Martin, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Real Madrid'in eski başkanı Fernando Martin corona virüse yakalandı!, System.String[]

İspanyol basınında yer alan habere göre; Florentino Pérez'in istifasının ardından Şubat 2006 - Nisan 2006 arasında iki aylığına Real Madrid'in geçici başkanı olan 72 yaşındaki Fernando Martin, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alvarez'in Puerta de Hierro Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Real Madrid'in 76 yaşındaki eski başkanı Lorenzo Sanz, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.(Ajansspor)

Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:59 

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