Real Madrid'in eski başkanı Fernando Martin corona virüse yakalandı!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Florentino Pérez'in istifasının ardından Şubat 2006 - Nisan 2006 arasında iki aylığına Real Madrid'in geçici başkanı olan 72 yaşındaki Fernando Martin, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alvarez'in Puerta de Hierro Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Real Madrid'in 76 yaşındaki eski başkanı Lorenzo Sanz, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.(Ajansspor)