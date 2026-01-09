Recep Uçar Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Recep Uçar Yılın Kareleri Oylamasında

Recep Uçar Yılın Kareleri Oylamasında
09.01.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Uçar, AA'nın fotoğraf yarışmasına katıldı ve seçimini yaptı.

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Recep Uçar, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Uçar'a fotoğraf seçimi yaparken Rizesporlu futbolcular Muhammet Taha Şahin, Taylan Antalyalı ve Samet Akaydin de eşlik etti.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" isimli fotoğrafını oylayan 50 yaşındaki teknik direktör, "Her bir fotoğraf vicdan yakıyor." dedi.

"Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karesini seçen Recep Uçar, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını tercih eden Uçar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" adlı karesine oyunu verirken "Kuraklık şu anki yüzyılın, Türkiye'nin en büyük sorunu." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam ve oyuncuları, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in çektiği "Süt kuzusu" başlıklı karede karar kıldı.

Recep Uçar, dünyanın Gazze'ye halen sessiz kaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birbirinden değerli, seçerken çok zorlandım hatta o yüzden oyuncularımdan sağ olsunlar destek aldım. Hepsi birbirinden güzel, kıymetli fotoğraflar. Belki de bu senenin bizi en çok yıpratan, üzen Gazze fotoğraflarını seçmek en zoruydu. Çünkü hepsinin birbirinden çok çok farklı anlamları var. Foto muhabiri arkadaşlarımızın ellerine sağlık, harika kareler yakalamışlar. Umarım hak eden kazanır. Gazze'de ateşkes yapılsa da acılar dinmedi. Bugün itibarıyla Gazze'ye sessiz kalanlar yarın sıra kendilerine geldiklerinde de sessiz kalabilecekler mi? Bunu kendilerine sormaları lazım. Maalesef dünyamız güçlülerin egemenliğine doğru yol alıyor. En önemli sorun olarak da bunu görüyorum. 'Bugün bize olmadı' demeyin. Yarın başka bir yer Paris de Londra da Roma da Gazze'ye dönerse o zaman insanlar çaresizlik içinde kalacaklar. Yarın bunlar olmadan bugün bunlara dur denilmesi lazım. İnsanın cinsiyeti, dini, ırkı, milliyeti olmaz. İnsan, insandır. Değerli varlıktır."

Yarışma

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Recep Uçar Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
Pendik’te içler acısı manzara Kimse yanına bile yaklaşamadı Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı
Gözaltına alınan Doğukan Güngör’den uyuşturucu itirafı Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 09:56:31. #7.11#
SON DAKİKA: Recep Uçar Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.