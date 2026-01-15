Red Bull Hattrick 2026 Elemeleri Kocaeli'de

Red Bull, EA FC26 tutkunlarını bir araya getiren çevrim dışı espor turnuvası Red Bull Hattrick'in "wild card" elemesi, 18 Ocak'ta Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull Hattrick Türkiye 2026, EA FC26 tutkunlarını bir araya getirerek espor heyecanını sahaya taşıyor.

Turnuvanın ilk ve özel "wild card" elemesi, 18 Ocak'ta Kocaelispor'un desteğiyle Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenecek.

Çevrim dışı formatta gerçekleşecek bu etapta kazananlar, İstanbul'daki finale katılma hakkı elde edecek.

Çevrim dışı formatta oynanan ve klasik turnuva yapılarının ötesine geçen Red Bull Hattrick, İtopya sponsorluğunda amatör ve yarı profesyonel oyunculara kendilerini gösterme fırsatı sunuyor.

Kocaelispor'un katkısıyla futbol atmosferini espor heyecanıyla buluşturan "wild card" elemesinden çıkacak başarılı oyuncular, Red Bull Hattrick Türkiye 2026 yolculuğuna dahil olma şansı yakalayacak.

Kocaeli'deki heyecanın ardından Red Bull Hattrick Türkiye 2026, İzmir, Samsun ve Sakarya elemeleriyle devam edecek. Bu etapların kazananları, İstanbul'da düzenlenecek finalde karşı karşıya gelecek.

Finalde şampiyon olan oyuncu ise Mısır'daki büyük finalde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Red Bull Hattrick Türkiye 2026 boyunca, Red Bull'un espor dünyasındaki tanınan isimleri Ege Arseven, Ferit (wtcN) Karakaya ve Isopowerr, etkinlik alanlarında oyuncularla bir araya gelecek.

Espor dünyasının deneyimli isimleri, turnuva boyunca Red Bull Hattrick heyecanına sahada eşlik edecek.