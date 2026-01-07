Reel Sektör Sorunları Bakan’a İletildi - Son Dakika
07.01.2026 14:41
Samsun TSO, Hazine Bakanı Şimşek ile reel sektör sorunlarını ve beklentileri görüştü.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilen Müşterek Kurul Toplantısı'nda, reel sektörün sahada yaşadığı sorun ve beklentileri doğrudan Bakan Şimşek'e aktardıklarını söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen TOBB Müşterek Kurul Toplantısı'na iştirak etti. TOBB Yönetim Kurulu, TOBB Genel İdare Kurulu, TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu ve TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun bir araya geldiği toplantıda, reel sektörün yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. İş dünyasının beklenti, talep ve çözüm önerileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aktarıldı.

"İş dünyasının taleplerini gündeme taşıdık"

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, programda finansmana erişim başta olmak üzere KOBİ'lerin desteklenmesi, ihracatın artırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik bir çok konunun ele alındığını belirtti. Murzioğlu, "Bölgemiz iş dünyasından da daha önce aldığımız görüş ve önerileri toplantı gündemine taşıdık. Reel sektörün sahada yaşadığı sorunları ve beklentileri doğrudan Sayın Bakanımıza iletme imkanı bulduk. İş dünyasının sürdürülebilir büyümesi açısından bu tür istişare toplantılarını son derece önemsiyoruz" dedi.

"Samsun TSO olarak her platformda yer alıyoruz"

Toplantının verimli geçtiğine de vurgu yapan Murzioğlu, "İş dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alındığı, yapıcı bir toplantı oldu. Bu önemli istişare ortamının oluşmasına katkı sağlayan TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Samsun TSO olarak bölgemizin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak tüm platformlarda aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Samsun, Finans, Son Dakika

