Refah Sınır Kapısı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Refah Sınır Kapısı Açıldı

02.02.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını Trump'ın planının uygulanmasına önemli bir adım olarak görüyor.

Almanya'nın, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planın uygulanmasına yönelik önemli bir adım olarak gördüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın yaya geçişine sınırlı olarak açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Refah Sınır Kapısı bugünden itibaren Gazze'ye gidiş-dönüş yolcu trafiğine açık. Bu, 20 maddelik planın uygulanmasına yönelik önemli bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, insani yardım ve temel malzemelerin ulaştırılması için Gazze'ye ek geçiş noktalarının açılması çağrısında da bulunuldu.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının hasta ve yaralıların başka ülkelerde tıbbi tedavi görmelerini sağlayacağı ve acı çeken insanlara umut vereceği vurgulandı.

Ayrıca, Avrupa Birliği ile Almanya'nın Gazze'ye mal ve malzeme ulaştırılması için diğer sınır geçiş noktalarının sistematik olarak açılması için çaba sarf etmeye devam edecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 00:34:10. #7.11#
SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.