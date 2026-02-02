Refah Sınır Kapısı İki Yıl Sonra Açıldı - Son Dakika
Refah Sınır Kapısı İki Yıl Sonra Açıldı

02.02.2026 23:33
Refah Sınır Kapısı, yaralı ve hasta Filistinlilerin geçişine izin vererek yeniden faaliyete geçti.

Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü açılmasıyla birlikte Gazze'den gelen yaralı ve hasta Filistinlilerin ilk grubunun Mısır tarafından kabul edildiği ve Gazze'ye dönmek üzere Mısır'da bekleyenlerin de Filistin tarafına geçtiği bildirildi.

Kahire el-İhbariyye televizyon kanalının aktardığına göre, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında geçişler, yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez sınırlı kapasite ve sıkı kısıtlamalarla yeniden başlatıldı.

Geçişler, İsrail'in kapının Filistin tarafındaki varlığının sürmesi nedeniyle kontrollü şekilde yürütülüyor.

Haberde, bu sabah Refah Sınır Kapısı'na ulaşan bazı Filistinlilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mısır tarafını geçerek Gazze'ye giriş yaptığı, ancak sayı ve kimliklerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadığı belirtildi.

Aynı kaynak, Mısır makamlarının Gazze'den Refah üzerinden gelen yaralı ve hasta Filistinlilerin ilk grubunu kabul ettiğini, söz konusu kişilerin Mısır'daki hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı.

Haberde, Mısır'ın yaralı ve hastaların geçişini kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri aldığı, ayrıca lojistik ve idari işlemlerin tamamlanarak yaralılar ile refakatçilerinin geçişinde yaşanabilecek engellerin giderildiği ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı sınırlı geçişlere açıldı

Bu sabah, İsrail saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'nda iki yönlü sınırlı geçişler başladı.

Mısır merkezli Kahire el-İhbariyye televizyonunun haberinde, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiği, bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin de Mısır'a geçmesinin beklendiği aktarılmıştı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah, 2 yıl aradan sonra açılırken, ?İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.

Gazze'den giriş-çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği paylaşılmıştı.???????

İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi için beklediğini aktarıyor. Gazze'deki tedavi eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor.

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgalini sürdürdüğü bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Refah

