Rehin alınan hemşireden, kendini kurtaran kahraman emniyet müdürüne teşekkür ziyareti - Son Dakika

Rehin alınan hemşireden, kendini kurtaran kahraman emniyet müdürüne teşekkür ziyareti

08.01.2021 08:12
Rehin alınan hemşireden, kendini kurtaran kahraman emniyet müdürüne teşekkür ziyareti, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Şişli'de özel bir cerrahi tıp merkezinde Ramazan K. adlı bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan hemşire, kendini kurtaran kahraman emniyet müdürüne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Şişli'de özel bir cerrahi tıp merkezinde Ramazan K. adlı bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan hemşire, kendini kurtaran kahraman emniyet müdürüne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, geride kalan yılın son gününde meydana gelen rehine olayı, Şişli'de özel bir cerrahi tıp merkezinde yaşanmış, tıp merkezine gelen Ramazan K., elindeki kesici aletle hemşire Hayrünnisa C.'yi bir süre rehin almıştı.

İhbar üzerine olaydan kısa süre sonra beraberindeki polis ekipleriyle birlikte söz konusu tıp merkezine ulaşan Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, saldırganla ilk olarak diyaloğa geçip ikna yolunu denemiş, ardından da ani bir refleksle evli ve bir çocuk annesi sağlık görevlisini bıçaklı saldırganın elinden kurtarmayı başarmıştı.

Ramazan K.'nın elinden kurtarılan o hemşire, kendi eşi de bir hemşire olan kahraman emniyet müdürü Özay Kayhan'ı ziyaret etti. Dün eşi ve gazi bir akrabası ile birlikte Şişli Kaymakamlığı'na giden hemşire Hayrünnisa C., burada Kaymakam Ali Fuat Türkel ve İlçe Emniyet Müdürü Kayhan'a teşekkür etti.

Kaymakam Türkel'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette oldukça duygusal anlar yaşanırken, saldırganın elinden kurtarılan hemşireyi hastanede tedavi gördüğü sırada ilk arayan, yine kahraman polis müdürünün eşi olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın eşi, olayın ardından hastanede tedavi gören meslektaşını arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmiş, teselli edip moral vermişti.

(Sadık Kahraman/İHA)

Ramazan, Kayhan, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rehin alınan hemşireden, kendini kurtaran kahraman emniyet müdürüne teşekkür ziyareti - Son Dakika


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