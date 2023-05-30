Reina soruşturmasında sınır dışı edilen şüpheli Denizli'de yakalandı - Son Dakika
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Reina soruşturmasında sınır dışı edilen şüpheli Denizli'de yakalandı

Reina soruşturmasında sınır dışı edilen şüpheli Denizli'de yakalandı

30.05.2023 17:39

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonundaki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen A.A. (32) gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin, 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2017 yılbaşı gecesi İstanbul'daki eğlence merkezi Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalandığı, sınır dışı edildiği ve temin ettiği sahte Kırgızistan pasaportuyla Suriye üzerinden yeniden Türkiye'ye girdiğinin belirlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Operasyon, Denizli, Güncel, Son Dakika

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