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Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Kurul, Rekabet Kanunu kapsamında cezalara üst orandan hükmedebilir.
7 saat önce
Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Kurul, Rekabet Kanunu kapsamında cezalara üst orandan hükmedebilir.
Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Kurul, Rekabet Kanunu kapsamında cezalara üst orandan hükmedebilir. Son kararlarımızda yüz milyonlara çıkan cezalar var"
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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