Rekabet Kurulu Google'ı Soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu Google'ı Soruşturuyor

04.02.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Google hakkında rekabet ihlali iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük (Google) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulca başlatılan Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi'nde edinilen bulgular kapsamında Eylül 2018 tarihli Google Android kararı sonrası Google ile mobil cihaz üreticileri arasında oluşan mevcut sözleşme yapısının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık oluşturabileceği endişesinin ortaya çıktığı belirtildi.

Endişe konusu davranışlara işaret edilen açıklamada, "Bu davranışlar arasında, 'Google Arama' parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, 'Google Chrome' ve 'Google Sesli Asistan' gibi Google'ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama'ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması, 'Google Chrome' tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması, işletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması gibi hususlar yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirket ile cihaz üreticileri arasındaki sözleşme ilişkisi çerçevesinde şekillenen bu endişelerin yanı sıra Android uygulama geliştiricilerini etkileyen "Android Geliştirici Doğrulama Programı" kapsamında Google'ın yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişikliklerinin de inceleme kapsamına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu değişikliklerle geliştiricilere yönelik birtakım yükümlülüklerin öngörüldüğü tespit edilmiş olup, Google'ın bu politikasının rekabet ihlali olup olmadığı değerlendirilecek. Bu bağlamda Kurul kararıyla, Google'ın cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı vasıtasıyla kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Teknoloji, Ekonomi, Google, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu Google'ı Soruşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:44:41. #7.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu Google'ı Soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.