Rekabet Kurulu'ndan Koruma Klor'a Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Koruma Klor'a Ceza

Rekabet Kurulu\'ndan Koruma Klor\'a Ceza
07.01.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koruma Klor Alkali Sanayi, rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 64 milyon TL ceza aldı.

Rekabet Kurulu, Kocaeli, Denizli ve Hatay'daki fabrikaları ile sektöründe faaliyet gösteren Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye firmaya 64 milyon TL'lik yıkıcı fiyat cezası kesti.

Kimya, tarım, temizlik ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Koruma Şirketler Grubu'nun kimya şirketine yıkıcı fiyat uygulayarak rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle rekor düzeyde ceza verildi. Rekabet Kurulu, üç fabrikası bulunan Koruma Şirketler Grubu şirketi Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı. Kurul, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. Maddesinin ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında rekabetin ihlal edildiği gerekçesiyle 164 milyon 484 bin 83 TL 28 kuruş tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sektörün en büyük kimya komplekslerinden biri olan İzmit merkezli firmanın sanayi, tarım, temizlik gibi bir çok sektöre hitap eden ürünlerin üretildiği fabrikaları Kocaeli, Denizli ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Koruma Klor'a Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

13:09
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:33:48. #7.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan Koruma Klor'a Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.