Rekabet Kurumu'ndan Yeni Ciro Eşikliği
Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan Yeni Ciro Eşikliği

11.02.2026 12:15
Rekabet Kurumu, birleşme ve devralmalar için ciro eşiklerini güncelledi, bildirim sürecini sadeleştirdi.

Rekabet Kurumu, birleşme ve devralmalarda bildirime tabi işlemler için öngörülen ciro eşikleri, çeşitli makroekonomik göstergelerdeki değişiklikleri dikkate alarak güncelledi.

Kurumca hazırlanan "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurumdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, mevzuatın güncellenmesine dönük kurumca yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, uygulamada bazı durumlarda tereddüde neden olduğu anlaşılan "işlem tarafı" tanımının, özellikle devre konu taraf bakımından tebliğde detaylandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bildirime tabi işlemler için öngörülen ciro eşiklerinin, çeşitli makroekonomik göstergelerdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellendiği bilgisi verilerek, "Halihazırda 250 milyon lira olan tekil eşik 1 milyar lira olarak belirlenirken 750 milyon lira olan Türkiye cirosu eşiği 3 milyar liraya, 3 milyar lira olan dünya cirosu eşiği ise 9 milyar liraya yükseliyor." ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemeyle, teknoloji teşebbüsü istisnası uygulamasının "Türkiye'de yerleşik" teknoloji teşebbüsleri ile sınırlanırken bu nitelikteki teşebbüslerin konu olduğu işlemlerde artık 250 milyon liralık tekil ciro eşiğinin aranacağı belirtilen açıklamada, tebliğe eklenen yeni hükümle, ortak girişimlerde ana teşebbüsler arasındaki koordinasyon riskine dair yapılacak değerlendirmenin çerçevesinin çizildiği bildirildi.

Bildirim formunda sadeleştirme yapıldı

Açıklamada, yeni tebliğin bildirim formunda önemli sadeleştirmeyi beraberinde getirdiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda taraflardan talep edilen bazı bilgiler bildirim formundan tamamen çıkarılıyor. Tarafların etkilenen pazarlardaki toplam pazar paylarının düşük olması halinde ise çeşitli bilgileri sunmalarına artık gerek bulunmuyor. Ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklığı, girişim sermayesi yatırım fonu ya da risk sermayesi şirketi gibi teşebbüsler tarafından yapılan devralma işlemleri bakımından da bildirim formunun doldurulmasında bazı kolaylıklar öngörülüyor. Getirilen ek maddeyle birlikte, halihazırda incelemesi devam eden işlemlerden, belirlenen yeni ciro eşiklerini ya da bildirim için gerekli diğer koşulları karşılamadığı anlaşılanlar bakımından yürüyen süreçlerin Kurul kararıyla sonlandırılacağı açıklığa kavuşturuluyor."

Açıklamada, söz konusu değişikliklere ilişkin kılavuzlarda yapılan değişikliklerin Kurumun internet sitesinde yayımlanacağı aktarıldı.

Özelleştirme yoluyla devralma işlemlerinde düzenleme yapıldı

Ayrıca "Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de de değişikliğe gidildi.

Söz konusu tebliğ kapsamındaki özelleştirme yoluyla devralma işlemlerinde, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin cirosunun 250 milyon lirayı aşması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Kuruma ön bildirimde bulunularak ihale şartnamesinin hazırlığına esas olacak Kurul görüşünün alınması zorunluluğu bulunuyordu.

Değişiklikle söz konusu sınır 1 milyar liraya yükseltildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Ekonomi, Finans, Son Dakika

