1,3 milyarlık cezanın ardından BİM'e bir kötü haber daha - Son Dakika
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Finans

1,3 milyarlık cezanın ardından BİM'e bir kötü haber daha

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Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası verdi. Bu gelişmenin ardından BİM'in Borsa İstanbul'daki hisselerinde yüzde 7 civarında kayıp yaşandı.

20.02.2025 15:03
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Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası verdi. Büyük ses getiren bu cezanın ardından şirkete bir kötü haber de Borsa İstanbul'dan geldi.

Rekabet Kurumu "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla yaptığı açıklamada, "yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin" gerçekleştirildiği ve kurum tarafından yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedildiği ifade edildi. Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca BİM'e 1.295.902.606,94 TL idari para cezası verdi.

BIMAS HİSSESİ ÇAKILDI

Bu karar BİM'in halka açık hisse senetleri üzerinde de olumsuz etkiye neden oldu. Çarşamba günü kesilen para cezasının ardından Borsa İstanbul'da BIMAS koduyla işlem gören şirket hisseleri düşmeye başladı. Düşüş bugüne de taşındı. Türkiye'nin en çok işlem gören hisse senetlerinden olan BIMAS'taki düşüş yüzde 7'yi buldu. Sadece bugün yüzde 3,60 düşüş yaşayan BIMAS'ınn son fiyatı 535,00 lira oldu.

1,3 milyarlık cezanın ardından BİM\'e bir kötü haber daha

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Son Dakika Finans 1,3 milyarlık cezanın ardından BİM'e bir kötü haber daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mehmet Yılmaz:
    Her gün etiket değiştiriyorlar ceza kessen ne olack o cezayı 1 saate kazanıyorlar binlerce şubesi var yine olan halka olacak 146 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bim de adamı uzaklaştırdık diye savunma yapmış. Çalışanımızın yapmış olduğu hatayı bize kesemezsiniz diye ağlıyorlar. Bunu bi benzerini bizim mahallede 15-16 yaşındaki çocuklar yapıyor "Ben yapmadım kuzenim yaptı" diye kendilerini savunuyorlar. 134 1 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    darısı tüm zincir marketlerin başına 131 2 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    DEVLET BU GÜNE BIRAKIR AMA YARINA BIRAKMAZ. BU ÜÇ HARFLİ MARKETLER HAKEDİYOR. GEÇTE OLSA ADALET YERİNİ BULDU, DAHA ÇOK DENETİM OLMASI ÜMİDİYLE. 115 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    lütfen yanlış yapan marketleri sosyal medyada yayınlayın.hangisi olursa olsun.fahri vergi memurlarına denetletin. 54 2 Yanıtla
  • emrah çetintaş:
    siz ceza yazdıkça onlarda vatandaştan çıkarıyor. Etiketlerinin cogu 14.02.2025 te degismis 51 2 Yanıtla
  • Apple User:
    bunlar mahkemeye başvurup bir şekilde cezayı ödemezler, geçen yıl da yönetimlerinden biri Devlet bahçeliye gider yapmıştı bunların güvendiği birileri var muhtemelen.kayyum atanmalı bu şirkete acilen yoksa daha meler silerler kimbilir. 38 3 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    zaten ne olduysa bu marketlere ceza kestikten sonra oldu bunlarda adeta milletten intikam alırcasına zam üstüne zam yaptılar ceza ödül oldu bunlara 28 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Her zaman yaptıkları gibi yarın etiketler yine değişir kesilen cezayı mislisiyle müşterine ödetirler. 22 1 Yanıtla
  • Yusuf Doğrucu:
    Önemli olan kesilen cezayı halkın yararına kullanmak, tamam ceza kesildi peki nereye kullanıldı, fiyatların düşmesinden vaz geçtik, peki sabit kalabiliyor mu ? o da yok. Cezayı yine halk ödüyor. 17 2 Yanıtla
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