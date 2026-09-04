Reklamcılıkta Yeni Dönem: Adrobo Markaların Mesajını Hareketli Ekranlarla Hedef Kitleye Taşıyor - Son Dakika
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Reklamcılıkta Yeni Dönem: Adrobo Markaların Mesajını Hareketli Ekranlarla Hedef Kitleye Taşıyor

Reklamcılıkta Yeni Dönem: Adrobo Markaların Mesajını Hareketli Ekranlarla Hedef Kitleye Taşıyor
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Yapay zeka destekli otonom sürüş teknolojisiyle Mecra360 bünyesinde geliştirilen AdRobo, geleneksel reklamcılığa hareket kazandırıyor. AdRobo; AVM, fuar, lansman ve showroom gibi yoğun insan trafiğinin bulunduğu alanlarda markaların görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Reklamcılık dünyasında dijital teknolojilerin kullanımı giderek yaygınlaşırken, açık hava reklamcılığı da geleneksel panoların ve sabit ekranların sınırlarını aşarak interaktif bir boyuta taşınıyor.

Yapay zeka, akıllı haritalama ve otonom sürüş teknolojileriyle geliştirilen AdRobo, bulunduğu ortamı algılayarak belirlenen güzergâhlarda bağımsız şekilde hareket edebiliyor. Sistem; LiDAR, SLAM ve ultrasonik sensör teknolojilerinin birlikte kullanıldığı navigasyon altyapısıyla çevresindeki engelleri algılayarak hareketini buna göre düzenliyor.

İnsan boyuna yakın konumlandırılan 3 ekrandan oluşan tasarımı, markalara 360 derecelik bir görünürlük açısı sağlıyor. Farklı açılardan kolayca fark edilen ekran yapısı sayesinde markalar yalnızca belirli bir noktadan geçen kişilere değil, hareket halindeki daha geniş bir kitleye 360 derece kesintisiz olarak ulaşabiliyor.

Reklamcılıkta Yeni Dönem: Adrobo Markaların Mesajını Hareketli Ekranlarla Hedef Kitleye Taşıyor

Özellikle alışveriş merkezleri, fuar alanları, havalimanları ve yoğun yaya trafiğine sahip kapalı/yarı açık alanlar için tasarlanan AdRobo, sabit reklam ünitelerinin aksine dinamik bir iletişim modeli sunuyor.

Yeni nesil reklamcılıkta yalnızca görünürlük değil, ölçülebilirlik de önem kazanıyor. AdRobo'nun anlık veri raporlama altyapısı, gerçekleştirilen reklam operasyonlarının takip edilebilmesine sağlıyor.

İnsan yürüyüş temposu ile tamamen uyumlu olan sistem, tek şarjla 12 saate kadar çalışabiliyor. Ayrıca otomatik şarj özelliği sayesinde kullanım sonrasında şarj istasyonuna kendi başına ulaşabilecek şekilde hareket ediyor.

Reklamcılığın geleceğinde robotik teknolojilerin ve yapay zekanın payı her geçen gün artarken, Mecra360'ın yenilikçi çözümü AdRobo sektörde yeni bir standart belirlemeye aday görünüyor. Markaların pazarlama stratejilerine teknolojik bir ivme kazandıracak bu yenilikçi adım, dijital yayıncılığın fiziksel alanlardaki en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

AdRobo, reklam ekranının yalnızca görünen değil, hareket eden ve veri üreten bir iletişim aracına dönüşebileceği yeni reklamcılık modeline işaret ediyor.

Reklamcılık, Yapay Zeka, Son Dakika

Son Dakika Reklamcılık Reklamcılıkta Yeni Dönem: Adrobo Markaların Mesajını Hareketli Ekranlarla Hedef Kitleye Taşıyor - Son Dakika

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