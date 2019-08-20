Rektör Akgül, BESYO özel yetenek sınavlarını takip etti
1 saat önce
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarını yerinde takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
, Beden Eğitimi ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarını yerinde takip etti.
Üniversitenin Spor Salonunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine yerleşebilmek için yarışan öğrenciler, dört gün sürecek olan özel yetenek sınavlarında kıyasıya bir mücadele sergiliyorlar. KMÜ Rektörü Akgül, özel yetenek sınavının yapıldığı salona gelerek sınavları yerinde izledi. Sınav komitesinden sınavla ilgili bilgi alan Rektör Akgül, "Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen özel yetenek sınavlarında bu yıl 846'sı erkek, 520'si kız olmak üzere toplam bin 366 aday ter dökecek. Şimdiden bütün aday öğrencilerimize başarılar diliyor, sonuçların herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KARAMAN
Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kayyum sonrası dikkat çeken çağrı: Sessizliğinizi bozun Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı