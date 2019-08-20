Son Dakika Haberleri: Rektör Akgül, BESYO özel yetenek sınavlarını takip etti
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Rektör Akgül, BESYO özel yetenek sınavlarını takip etti

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarını yerinde takip etti.

Rektör Akgül, BESYO özel yetenek sınavlarını takip etti, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarını yerinde takip etti.

Üniversitenin Spor Salonunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine yerleşebilmek için yarışan öğrenciler, dört gün sürecek olan özel yetenek sınavlarında kıyasıya bir mücadele sergiliyorlar. KMÜ Rektörü Akgül, özel yetenek sınavının yapıldığı salona gelerek sınavları yerinde izledi. Sınav komitesinden sınavla ilgili bilgi alan Rektör Akgül, "Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen özel yetenek sınavlarında bu yıl 846'sı erkek, 520'si kız olmak üzere toplam bin 366 aday ter dökecek. Şimdiden bütün aday öğrencilerimize başarılar diliyor, sonuçların herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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