Rektör Çomaklı'ya ziyaretler
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu
, Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Çomaklı
'yı ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu
ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Ramazan Muslu, Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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