Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'ya ziyaretler
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Rektör Çomaklı'ya ziyaretler

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti.

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Ramazan Muslu, Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi, Muslu, Çomaklı, Güncel
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