Son Dakika Haberleri: Rektör İbrahim Taş Pazaryeri ilçesini ziyaret etti
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Rektör İbrahim Taş Pazaryeri ilçesini ziyaret etti

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.

Rektör İbrahim Taş Pazaryeri ilçesini ziyaret etti, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.

Rektör Taş, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Her iki kurumu ayrı ayrı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Kaymakam Güven'e ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
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