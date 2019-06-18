Rektör İbrahim Taş Pazaryeri ilçesini ziyaret etti
1 saat önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Pazaryeri
ilçesine ziyarette bulundu.
Rektör Taş, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin
'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Her iki kurumu ayrı ayrı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Kaymakam Güven'e ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK
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