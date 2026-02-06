Rektör İnci, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İnci, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın, Cibaliye Kampı'ndaki Filistinlilerin hayır kurumlarının dağıttığı yemeklere ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturduğu anı yansıtan fotoğrafını tercih ederken, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren İnci, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini oyladı.

İnci, her bir fotoğrafın birbirinden güzel olduğu için seçmekte çok zorlandığını belirterek, "Gönül hepsini seçmek istiyor. Özellikle Gazze'de çekilen fotoğraflar insanın içini üzüntüyle kaplıyor. Habercilik anlamında bakıldığında Anadolu Ajansı bana göre dünyada bir numara, tebrik ediyorum." dedi.

İnci, önceki senelerde de oylamaya katıldığını anımsatarak, "Her sene daha iddialı fotoğraflar çekiliyor. Sonuçlarda fotoğrafların arasında korelasyonu pek göremeyeceksiniz diye düşünüyorum. İstatistiksel??????? bir hesaplama yaparsanız fotoğraf arasında bir korelasyonun olmayacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.