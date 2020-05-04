Rektör Prof. Dr. Çomaklı, yerleşkedeki hayvanları besledi - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki sahipsiz hayvanlarını besledi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerleşkede yaşayan hayvanların yiyecek ve su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
AÜ Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencilerinin "Gönüllü ol fark yarat" sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın sokak hayvanları için yapılan kulübelerin önüne mama bıraktığı ifade edildi.
Prof. Dr. Çomaklı öncülüğündeki öğretim elemanlarının, sokak hayvanlarının beslenme ve bakımıyla nöbetleşe ilgilendiği kaydedildi.