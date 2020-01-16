Rektör Şevli'ye Van Spor FK forması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Şevli'ye Van Spor FK forması - Son Dakika

Rektör Şevli'ye Van Spor FK forması

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye Van Spor FK'ye verdiği destekten dolayı üzerinde ismi yazılı olan forma takdim edildi.

Rektör Şevli'ye Van Spor FK forması, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye Van Spor FK'ye verdiği destekten dolayı üzerinde ismi yazılı olan forma takdim edildi.


Van YYÜ Rektörü ve Van Spor FK destek komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye Van Spor FK Yönetim Kurulu üyeleri tarafından üzerinde ismi yazılı olan forma takdim edildi. Rektörlük makamında Van Spor FK Yönetim Kurulu üyeleri Ömer İnanç ve Mustafa Fikret Yönten tarafından ziyaret edilen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye Van Spor FK'ye verdiği destekten dolayı forma hediye edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, Van Spor FK'nin tüm Vanlılar tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Vansporumuz için elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah takımımız önümüzdeki dönemde PTT 1. Lige çıkar" dedi.


Konuşmanın ardından Rektör Şevli'ye üzerinde ismi yazılı olan Van Spor FK forması takdim edildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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