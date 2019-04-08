Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Tokat'ta AK Parti'den Reşadiye Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yılmaz, mazbatasını aldı.
Tokat
'ta AK Parti
'den Reşadiye
Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yılmaz, mazbatasını aldı.
Yılmaz, partililerle İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.
Reşadiye Belediyesi önünde devir teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Yılmaz, seçimin geride kaldığını söyledi.
Reşadiye halkına teşekkür eden Yılmaz, "İnşallah Reşadiyemiz için en iyi hizmeti yapacağız." dedi.
Yılmaz, Cemil Kılıç
'tan görevi devir aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA
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