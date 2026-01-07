Resmî Gazete'de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gümrükte Yolcu Muafiyetleri Yeniden Düzenlendi

(ANKARA) – Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yolcu beraberinde getirilen ve kıymeti 1500 avroyu geçmeyen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranı AB ülkelerinden gelenlerde yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlerde yüzde 60 olarak belirlendi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve 10813 sayılı karar ile, yolcu beraberinde getirilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaya ilişkin muafiyet hükümleri yeniden düzenlendi.

Karara göre, kıymeti 1500 avroyu geçmeyen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranı; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için yüzde 30, Diğer ülkelerden gelen eşya için yüzde 60 olarak belirlendi.

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun (IV) sayılı listesinde yer alan eşya için, bu oranlara yüzde 20 ilave tek ve maktu vergi uygulanacağı hüküm altına alındı.

Düzenlemeyle birlikte, aynı kararda yer alan "30 avroyu aşan ancak" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nın yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği, karar hükümlerinin ise Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.