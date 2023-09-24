İstanbul\'da harabe ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler

İstanbul Pendik'te harabeye dönmüş bir ev için 8 bin 500 TL kira ve iki depozito istendi.
İstanbul'da ev kiraları enflasyon ve döviz kurundaki artış nedeniyle uçtu. Kiralara fahiş zamlar yapılırken, bir ilan sitesinde bir eve istenen kira bedeli dudak uçuklattı.
İstanbul Pendik'te harabeden farkı kalmayan bir ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozite istedi. Ev sahibi ilana, "Müstakil ev, kiralık merkezi yerde" notunu düştü. Kiralık ev arayan vatandaşlar bu kadar kötü bir eve böyle yüksek fiyat biçilmesine tepki gösterdi.
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