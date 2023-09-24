İstanbul'da harabe ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler - Son Dakika

İstanbul'da harabe ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler

İstanbul\'da harabe ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler
Son Güncelleme: 24.09.2023 19:13

İstanbul Pendik'te her tarafı dökülen, harabeye dönmüş ev için 8 bin 500 TL kira ve iki kira bedeli depozito istendi.

İstanbul Pendik'te harabeye dönmüş bir ev için 8 bin 500 TL kira ve iki depozito istendi.

EV KİRALARI UÇTU GİTTİ

İstanbul'da ev kiraları enflasyon ve döviz kurundaki artış nedeniyle uçtu. Kiralara fahiş zamlar yapılırken, bir ilan sitesinde bir eve istenen kira bedeli dudak uçuklattı.

Resmen milletin aklıyla alay ediyorlar! İstanbul'da harabeye dönmüş ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler

HARABE EVE 8 BİN 500 TL İSTEDİLER

İstanbul Pendik'te harabeden farkı kalmayan bir ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozite istedi. Ev sahibi ilana, "Müstakil ev, kiralık merkezi yerde" notunu düştü. Kiralık ev arayan vatandaşlar bu kadar kötü bir eve böyle yüksek fiyat biçilmesine tepki gösterdi.

Resmen milletin aklıyla alay ediyorlar! İstanbul'da harabeye dönmüş ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler

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Son Dakika Güncel İstanbul'da harabe ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da harabe ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler - Son Dakika
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