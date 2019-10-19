Son Dakika Haberleri: Respect Filmi
Son Dakika Sinema Respect Filmi

Respect Filmi

52 dakika önce

Respect filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Respect filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Müzik ikonu Aretha Franklin’in hayatına odaklanılan filmde, Franklin’in babasının kilisesinin korusunda şarkı söylediği çocukluklar zamanlarından, ikonik bir süperstar ve bir sivil haklar aktivistine dönüştüğü zamanlara bir yolculuk yapılıyor.


Jennifer Hudson’ın Aretha Franklin’e hayat verdiği biyografik yapımın yönetmen koltuğunda Liesl Tommy oturuyor.

Yönetmen: Liesl Tommy

Senaryo: Callie Khouri, Tracey Scott Wilson

Oyuncular: Jennifer Hudson, Audra McDonald, Mary J. Blige, Saycon Sengbloh, Heather Headley, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Respect

Yapımcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 11.09.2020


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Aretha Franklin, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:58 Kaynak: InterSinema.com
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