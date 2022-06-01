Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika
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Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı

01.06.2022 20:47
Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı

Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerin yer aldığı "Ressam Hoca Ali Rıza Koleksiyon Sergisi", Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerin yer aldığı "Ressam Hoca Ali Rıza Koleksiyon Sergisi", Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki serginin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanlığının ardından 2,5 yıldır Ankara'da görev aldığını ve bütün Türkiye'yi dolaşma fırsatı bulduğunu söyledi.

Bakanlığın 671 noktada antik kent kazısı yaptığını hatırlatan Demircan, "Türkiye öyle bir kültür merkezi ki dünyanın bütün medeniyetleri, bütün kavimleri buraya gelmiş, burada yaşamış." dedi.

Demircan, Anadolu'nun aynı zamanda Doğu ile Batı arasında köprü kurduğunu ve herkese kucak açmış merhamet dolu bir medeniyet olduğunu ifade etti.

Anadolu'nun özünün İstanbul, İstanbul'un özetinin ise Beyoğlu olduğunu dile getiren Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli misyonlarından biri, tarihi şehirleri kültürleriyle, sanatlarıyla, mimarisiyle, estetiğiyle ve kültürel mirasıyla korumak ve ortaya çıkarmak." değerlendirmesini yaptı.

"Anadolu'yu resmeden çok değerli bir sanatçı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ressam Hoca Ali Rıza'nın Anadolu'yu tuvaline taşıyan çok değerli bir sanatçı olduğunu anlattı.

İstanbullu sanatseverlerin tarihi bir mekanda bu sergiyle buluştuğunu aktaran Yıldız, çeşitli etkinliklerle devam eden Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin Beyoğlu'na ve İstanbul'a yakıştığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaşı, Milli Kütüphane denilince akıllara daha çok kitapların geldiğini, fakat koleksiyonlarında kitap dışı materyaller olarak nitelendirilen resim, kartpostal, fotoğraf ve taş plaklar gibi pek çok eserin de yer aldığını söyledi.

Hoca Ali Rıza'nın 1858 yılında dünyaya geldiğini ve İstanbul'da ün yaptığı bilgisini veren Odabaşı, Milli Kütüphane koleksiyonunda sanatçının 600'den fazla eserinin yer aldığını kaydetti.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ise Beyoğlu'nun festivalle güzelleştiğini ve etkinlikler kapsamında çeşitli noktalarda kurulan sahnelerde gösteriler hazırlandığını dile getirdi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergi, "Yaşadığı devri yaşatan ressam" olarak da anılan Hoca Ali Rıza'nın ölümünün 92. yılında sanatseverlerle buluştu.

Kara kalem, yağlı boya, sulu boya, desen ve eskizleriyle İstanbul'un neredeyse her semtini, gökyüzünü, ağaçlarını, eski evlerini, tarihi binalarını en ince ayrıntılarıyla eserlerinde yansıtan ilk Türk ressam olarak bilinen Hoca Ali Rıza'nın, Milli Kütüphane Arşivi Koleksiyonu'nda yer alan eserlerinden derlenerek hazırlanan sergi, 12 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı
Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı
Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı
Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı
Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ressam Hoca Ali Rıza Sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika


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