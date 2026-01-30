Restoranlarda Ek Ücretler Yasaklandı - Son Dakika
Ekonomi

Restoranlarda Ek Ücretler Yasaklandı

30.01.2026 01:18
Yeni yönetmelik ile restoranlarda servis, masa ve kuver ücreti alınması yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenlik ile artık restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret almak yasaklandı.

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirildi. Yeni yönetmelik ile tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunla hale geldi. Ayrıca lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave talep edilmeyecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

