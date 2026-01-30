Restoranlarda İlave Ücret Yasağı - Son Dakika
Restoranlarda İlave Ücret Yasağı

30.01.2026 10:59
Ticaret Bakanlığı, yiyecek içecek işletmelerinde, ilave servis ve masa ücreti alınamayacağını bildirdi.

TİCARET Bakanlığı, restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunulan işletmelerdeki menü ve fiyat listesinde 'servis ücreti', 'masa ücreti' ve 'kuver ücreti' başlığı altında ilave ücret alınmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hizmet sunucu kuruluşlar ile tüketiciler arasında olası ihtilafları önlemek ve tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla yürütülen mevzuat değişikliği çalışmasının ilgili kuruluşlardan alınan görüşler dikkate alınarak tamamlandığı ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

'İLAVE ÖDEME TALEP EDİLEMEYECEK'

Önceki düzenlemede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre, işletmelerin tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında, 'servis ücreti' gibi herhangi bir ad altında başka bir ücreti, menü ve fiyat listesinde açıkça yer vermek kaydıyla tüketicilerden talep edebildiği hatırlatılarak, "Bununla beraber, Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklik sonucunda, Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, işletmeler tüketicilerden zorunlu olarak servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edemeyeceklerdir" denildi.

'DAHA REKABETÇİ BİR ORTAM OLUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR'

Tüketicilerin, sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında, yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi istekleriyle ilave ödeme yapabileceği vurgulanarak, "Bunun dışında tüketicilerden zorunlu bir servis ücreti, masa ücreti talep edilmeyecektir. Ayrıca, tüketiciler tarafından talep edilmeksizin, sipariş öncesinde servis edilen ve aperatif yiyecek ve içecek olarak sunulan kuver ürünlerinin bedeli de tüketicilerden istenmeyecektir. Bu düzenleme ile işletmeler tarafından tüketicilere sunulan hizmetlerde daha rekabetçi bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Fiyat Etiketi Yönetmelik değişikliği kapsamında, restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler; ürünlere ait tarife ve fiyat listelerinde veya menülerinde, servis ücreti, kuver ücreti ya da herhangi bir ad altında ek ücret alınacağına ilişkin ifadelere yer veremeyecekler. Bu sayede tüketicilerin yalnızca tükettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemeleri sağlanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Restoranlarda İlave Ücret Yasağı

SON DAKİKA: Restoranlarda İlave Ücret Yasağı - Son Dakika
