Reyhanlı'da tahrip olan kanal hatları yenilendi
1 saat önce
HATSU, "Temiz ve Sağlıklı Çevre" ilkesiyle kanalizasyon problemlerini giderme adına çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:45 Kaynak: Bültenler
Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Reyhanlı ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde tıkanarak tahrip olan kanal hattının yenilendiğini belirtti.
Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, çalışma kapsamında 12 metre yeni kanal hattının çekildiğini ve bağlantılarının yapıldığını belirterek, atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tahliye edilmesi adına çalışmaların kent genelinde sürdüğünü vurguladı.
Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme
Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması: Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım
Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı