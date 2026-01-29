Ring Aracı Kazası: Hayati Tehlike Yok - Son Dakika
Ring Aracı Kazası: Hayati Tehlike Yok

29.01.2026 20:58
Adalet Bakanı Tunç, kazada yaralanan 6 jandarma ve 12 hükümlünün hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait ring aracının kaza yapması sonrası hastaneye kaldırılan 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait ring aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkinde meydana gelen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde 6 jandarma personeli ile 12 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu ring aracının Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal mevkisinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananların tedavileri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan jandarma ve kurum personelimiz ile hükümlü ve tutuklulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Jandarma, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

