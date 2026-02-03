Rıza Kayaalp Zagreb'te Mindele Dönüyor

Beş kez dünya şampiyonu ve 12 kez Avrupa şampiyonu olan, 3 olimpiyat madalyalı milli güreşçi Rıza kayaalp, 130 kilogramda Zagreb'te düzenlenecek Ranking Serisi Turnuvası'nda yeniden mindere çıkacak.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 4-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Ranking Serisi Turnuvasında grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu. Organizasyonun ardından milli takımlar, Zagreb ve Budapeşte'de gerçekleştirilecek uluslararası hazırlık kamplarına katılacak.
Ranking Serisi - Kadınlar
55 kg - Tuba Demir
57 kg - Elvira Süleyman
59 kg - Bediha Gün
68 kg - Nesrin Bas
72 kg - Buse Çavuşoğlu
Ayhan Sucu - Teknik Direktör
Erhan Dik - Antrenör
Tuğba Deniz - Masöz
Ranking Serisi - Grekoromen Stil
55 kg - Ömer Halis Recep
60 kg - Mert İlbars
67 kg - Murat Fırat
72 kg - Cengiz Arslan
82 kg - Yüksel Sarıçiçek
87 kg - Doğan Kaya
97 kg - Abdulkadir Çebi
130 kg - Rıza Kayaalp
Muttalip Yerlikaya - Teknik Direktör
Atakan Yüksel - Antrenör
Hakan Başar - Masör
Ranking Serisi turnuvasının ardından milli sporcular, hazırlık süreçlerini sürdürmek, gelişimlerini desteklemek amacıyla uluslararası kamplara katılacak.
Grekoromen stilde Zagreb'te gerçekleştirilecek hazırlık kampında 63 kiloda Kerem Kamal, 72 kiloda Ali Cengiz ve M. Sefa Yıldırım, 77 kiloda Ahmet Yılmaz ve Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak yer alacak.
Kadınlar kategorisinde ise Budapeşte'de yapılacak hazırlık kampına 50 kiloda Zerda Demir, 53 kiloda Zehra Demirhan, 55 kiloda Şevval Çayır, 57 kiloda Zeynep Yetgil, 59 kiloda Sevim Akbaş, Emine Çakmak, 62 kiloda Gülsüm Bingöl, 68 kiloda Ayşe Erkan, Dilan Tan, 76 kiloda Bukrenaz Sert, Elmira Yasin, Kadriye Koçak ile birlikte farklı sıkletlerden toplam 18 sporcu katılacak. Kampta antrenör Namık Korkmaz, fizyoterapist Dilara Sungur ve psikolog Seda Aktaş Budaklı görev alacak.
Milli takımlar, Ranking Serisi ve kamp sürecini kapsayan bu organizasyonlarla birlikte sezonun devamı için önemli bir hazırlık süreci geçirecek. - İSTANBUL
