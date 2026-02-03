Rıza Kayaalp Zagreb'te Mindele Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rıza Kayaalp Zagreb'te Mindele Dönüyor

03.02.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beş kez dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, Zagreb'teki Ranking Serisi Turnuvası'nda mücadele edecek.

Beş kez dünya şampiyonu ve 12 kez Avrupa şampiyonu olan, 3 olimpiyat madalyalı milli güreşçi Rıza kayaalp, 130 kilogramda Zagreb'te düzenlenecek Ranking Serisi Turnuvası'nda yeniden mindere çıkacak.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 4-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Ranking Serisi Turnuvasında grekoromen stil ve kadınlar kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu. Organizasyonun ardından milli takımlar, Zagreb ve Budapeşte'de gerçekleştirilecek uluslararası hazırlık kamplarına katılacak.

Ranking Serisi - Kadınlar

55 kg - Tuba Demir

57 kg - Elvira Süleyman

59 kg - Bediha Gün

68 kg - Nesrin Bas

72 kg - Buse Çavuşoğlu

Ayhan Sucu - Teknik Direktör

Erhan Dik - Antrenör

Tuğba Deniz - Masöz

Ranking Serisi - Grekoromen Stil

55 kg - Ömer Halis Recep

60 kg - Mert İlbars

67 kg - Murat Fırat

72 kg - Cengiz Arslan

82 kg - Yüksel Sarıçiçek

87 kg - Doğan Kaya

97 kg - Abdulkadir Çebi

130 kg - Rıza Kayaalp

Muttalip Yerlikaya - Teknik Direktör

Atakan Yüksel - Antrenör

Hakan Başar - Masör

Ranking Serisi turnuvasının ardından milli sporcular, hazırlık süreçlerini sürdürmek, gelişimlerini desteklemek amacıyla uluslararası kamplara katılacak.

Grekoromen stilde Zagreb'te gerçekleştirilecek hazırlık kampında 63 kiloda Kerem Kamal, 72 kiloda Ali Cengiz ve M. Sefa Yıldırım, 77 kiloda Ahmet Yılmaz ve Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak yer alacak.

Kadınlar kategorisinde ise Budapeşte'de yapılacak hazırlık kampına 50 kiloda Zerda Demir, 53 kiloda Zehra Demirhan, 55 kiloda Şevval Çayır, 57 kiloda Zeynep Yetgil, 59 kiloda Sevim Akbaş, Emine Çakmak, 62 kiloda Gülsüm Bingöl, 68 kiloda Ayşe Erkan, Dilan Tan, 76 kiloda Bukrenaz Sert, Elmira Yasin, Kadriye Koçak ile birlikte farklı sıkletlerden toplam 18 sporcu katılacak. Kampta antrenör Namık Korkmaz, fizyoterapist Dilara Sungur ve psikolog Seda Aktaş Budaklı görev alacak.

Milli takımlar, Ranking Serisi ve kamp sürecini kapsayan bu organizasyonlarla birlikte sezonun devamı için önemli bir hazırlık süreci geçirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Rıza Kayaalp, Turnuva, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp Zagreb'te Mindele Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 22:24:29. #7.11#
SON DAKİKA: Rıza Kayaalp Zagreb'te Mindele Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.