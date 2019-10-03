Son Dakika Haberleri: Rıza ve Nazmiye'nin romantik anları!
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Rıza ve Nazmiye'nin romantik anları!

1 saat önce

Afili Aşk 2 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde düzenli olan psikoloğa giden Rıza ve Nazmiye'nin şimdi de baş başa zaman geçirmeleri gerekiyor.

Rıza ve Nazmiye'nin romantik anları!, System.String[]

Afili Aşk 2 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde düzenli olan psikoloğa giden Rıza ve Nazmiye'nin şimdi de baş başa zaman geçirmeleri gerekiyor. Bunun için gerekli her şeyi yapan Nazmiye, evde romantik bir yemek hazırlıyor. Rıza, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Nazmiye ise bu defa Rıza'nın aklını çelme konusunda kararlı adımlarla ilerliyor. Ancak tam romantizmin doruğa çıktığı anlarda Sabri, her şeyi mahvediyor! Peki Sabri'nin orada ne işi var?


Çarşamba, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:26 
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