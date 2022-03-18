Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdi - Son Dakika
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Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdi

18.03.2022 20:24

Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdiRİZE Rize'nin Çayeli ilçesinde köye inen iki ayı 42 arı kovanına zarar verirken, bal üreticileri bu duruma isyan etti.

Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdi

RİZE Rize'nin Çayeli ilçesinde köye inen iki ayı 42 arı kovanına zarar verirken, bal üreticileri bu duruma isyan etti.

İlçeye bağlı sahilden 1 km yukarıdaki Demirhisar köyü, Konak mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Ahmet Salih, evinin yakınındaki arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarının zarar gördüğünü fark etti. Arıları için bölgeye kurduğu kamera sisteminden kayıtları kontrol eden Salih, kovanlara ayı tarafından zarar verildiğini anladı.

Ayıların kendisini yaklaşık 30 Bin TL zarara uğrattığını ve yıllardır verdiği emeklerin heba olduğunu ifade eden Salih, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden konu ile ilgili önlem alınmasını istedi. Ahmet Salih, yaptığı açıklamada " Hemşin'de başıma yine benzer bir olay gelmişti. Ama orası orman, Kaçkar Dağı'nın etekleri, orada helali hoş olsun ama burada ben onu gırtlağından çıkartıp alacağım onu. Milli Parklar'ı aradık dediler ki 'Onlarında yaşam hakkı var foto kapan kuracağız, tespit edeceğiz onu' dediler. Benim kameram var. Tespiti yaptım burada geçiyor babasının malı gibi yiyor arıları. Ayılara bir önlem almak lazım. Biz Milli Parklar Müdürlüğünü arıyoruz diyoruz ki; buna bir önlem alın! Milli Parklar'dan arkadaş 'Ayının yaşam hakkı var' diyor. Benim arının yaşam hakkı yok mu? Benim 30 bin liralık arımı yemiş. Kim verecek bunun karşılığını? Sonra arı faydalı bir şey ayı faydalı bir şey değil" dedi.

Olay sonrası can güvenliklerinin kalmadığının altını çizen Salih, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Yazın nasıl çay toplayacak bu millet, ormanına nasıl gidecek? Sahile 1 kilometre uzaklıkta olan bir yerde ayı geliyor kapına. Burada çocuklar okula nasıl gidecek. Sabah servise nasıl binecekler. Zaten karanlıkta okula gidiyorlar. Kimse burada okula çocuklarını gönderemez. Benim zararımı vermeleri lazım. Ben bunları çocuğumdan daha iyi bakıyordum. Can güvenliği kalmadı. Gece eve gelemem."

Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdi
Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdi
Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdi

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Milli Parklar, Çayeli, İsyan, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de aç kalan ayılar köye indi, 42 kovana zarar verdi - Son Dakika
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