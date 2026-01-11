Rize\'de Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

RİZE'de Fındıklı ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan TIR'daki 2 yabancı uyruklu yolcunun çantasında 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 13 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Fındıklı ilçesi karayolu üzerinde yol kontrolü yaptı. Denetim sırasında durdurulan TIR'da yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu G.P. (57) ile M.N. (55) isimli kadınların çantalarında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çata içerisinde 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 13 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında Pazar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yasal işlem başlatıldı.