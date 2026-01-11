Rize'de Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Rize'de Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

11.01.2026 20:09
Fındıklı'da jandarma TIR'da 400 paket kaçak sigara ve 13 litre alkol buldu, işlem başlatıldı.

RİZE'de Fındıklı ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan TIR'daki 2 yabancı uyruklu yolcunun çantasında 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 13 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Fındıklı ilçesi karayolu üzerinde yol kontrolü yaptı. Denetim sırasında durdurulan TIR'da yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu G.P. (57) ile M.N. (55) isimli kadınların çantalarında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çata içerisinde 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 13 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında Pazar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, Fındıklı, Güvenlik, Güncel, Rize, Son Dakika

20:37
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama
20:22
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
20:09
Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Rize'de Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi
