Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası - Son Dakika

Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası
Rize'nin Fındıklı ve Kalkandere ilçelerinde yürütülen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye idari para cezası kesildi.
Rize'nin Fındıklı ve Kalkandere ilçelerinde yürütülen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye idari para cezası kesildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yetkililerce yapılan denetimlerde, Fındıklı ve Kalkandere'de toplam 19 kişinin kumar oynadığının tespit edildiği belirtildi.
Şahısların kağıtları imha etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Gerekli önlemlerin alınmasının ardından 19 kişi hakkında kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemler için süreç başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Son Dakika 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı