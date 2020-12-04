Rize'de mandalina hasadı başladı - Son Dakika

RİZE'de yetiştirilen satsuma cinsi mandalinanın hasadına başlandı. Sınırlı miktardaki mandalinalar, yol kenarlarında kurulan tezgahlar ve pazarda, kent dışına çıkmadan satılıp, tüketiliyor. Mandalinalar, dalında 1 lira 25 kuruştan, pazar ve manav tezgahlarında ise kilosu 3- 4 liradan satılıyor.

Karadeniz'de, kışın en çok tüketilen meyveler arasında bulunan Rize mandalinasında üreticiler hasada başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki mandalina hasadının ardından Rizeli üreticiler de çaydan sonra yan gelir olarak yetiştirip, hasat ettiği satsuma cinsi mandalinaları tüketiciyle buluşturuyor. Rize'nin Derepazarı ve İyidere ilçelerinde az sayıda üreticinin satış amacıyla sınırlı miktarda ürettiği mandalinalar ilgi görürken, kent dışına çıkmadan tüketiliyor. Hasat zamanı çoluk çocuk bahçeye giren üreticiler, sipariş edilen miktar kadar ürünü toplayıp, mandalinayı dalında bekletiyor.

KİLOSU DALINDA 1 LİRA 25 KURUŞ Çay bahçelerinin içerisinde yetiştirilen mandalinalar satış noktalarına ulaştırıyor. Bazı üreticiler, topladığı mandalinaları dalından, bazıları da yol kenarına kurdukları tezgahlardan satışa sunuyor. Mandalinalar, dalında 1,25 liradan, pazar ve manav tezgahlarında ise kilosu 3- 4 liradan satılıyor. Mandalinası ile ünlenen Derepazarı ilçesinde sadece mandalina döneminde kara yolu kenarında açılan tezgahlarda yöre mandalinasının satışı yapılıyor.SİPARİŞE GÖRE HASAT YAPILIYORDerepazarı ilçesinde yetiştirilen organik mandalinaların tatlı ve C vitamini deposu olduğunu söyleyen üretici Fatma Van "Mandalina hasat zamanı geldiğinde çoluk çocuk hep beraber bahçeye gidiyoruz. Sipariş edilen miktar kadar topluyoruz. Bu da bize bir yan gelir oluyor. Çoluk çocuk zevkle yapıyoruz" dedi.Bahçesindeki 70 mandalina ağacından yaklaşık 2,5 ton ürün elde eden Erol Erdoğan "Bahçemde dedelerimden babamdan kalma mandalina ağaçları var. Her yıl bu dönemlerde hasada başlıyoruz, siparişe göre toplayıp satıyoruz. Arazi kıtlığı dolayısıyla mandalina bahçeleri de çay bahçeleri içerisinde oluşturulmuş. Yazın çay hasadımızı yapıyoruz, kışın topladığımız mandalinalar bize bir yan gelir oluyor" ifadelerini kullandı.'MANDALİNA BÖLGEDE 95 YILDIR VAR'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı ise son yıllarda mandalinanın Derepazarı ve İyidere ilçelerinde üreticiye ekonomik girdi sağladığını belirtti. Yazıcı, "Mandalina bu bölgede 95 yıldır var. Rize bölgesi mikroklima bir alan olduğu için çok güzel yetiştiriciliği yapıldı. İlk başta üreticimiz bunu benimsedi, bahçelerine dikti. Daha sonra ana ürün çayın bölgeye gelmesiyle ve çayın ekonomik getirisinin daha fazla olması nedeniyle mandalina ikinci planda kaldı ve üreticilerimiz mandalinayı kendilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, sadece bahçelerinde 5- 6 tane bulunduruyorlar. Son yıllarda özellikle İyidere ve Derepazarı'ndaki üreticilerimizde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle son yıllarda bizim de çalışmalarımız ile Derepazarı ilçemizde mandalina satışları başlamıştır ve güzel bir hareketlilik yaşanmaktadır. Derepazarı ilçemizde mandalina reçeli üretimine yönelik güzel çalışmalar yapılmaktadır. Mandalina üreticimize bir müjde de biz vermek istiyoruz. 7-8 yıl süren çalışmaları tamamlayarak Rize mandalinamızı tescile gönderdik. Bölgemize, Rize ilimize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.