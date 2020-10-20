Rize'de motosikletle dereye düşen kişi ölü bulundu - Son Dakika

Rize'nin Hemşin ilçesinde, motosikletiyle dereye düşen kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Çimen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çimen'in dün akşam saatlerinde motosikletiyle evine gitmek için bulunduğu yerden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Çimen'e ait motosiklet de dere içerisinde bulundu.

Güvenlik güçleri, ilk bulgulara göre Çimen'in motosikletle köprüden dereye düştüğü değerlendirmesinde bulundu.