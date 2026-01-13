Rize'de Yeni Yol Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rize'de Yeni Yol Projesi

13.01.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Gündoğdu Mahallesi'ne deniz dolgusuyla yeni yan yol inşa edilecek, trafik kazaları azalacak.

RİZE'de, Karayolları ve belediye iş birliğinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Gündoğdu Mahallesi'ne ulaşım sağlanan bağlantı yolunda sıkça yaşanan kazaların önüne geçilmesi için yeni proje geliştirildi. Projeyle, deniz dolgusuyla sahil şeridinde elde edilecek 5 dönüm alan üzerine Karadeniz Sahil Yolu'na paralel uzanacak yan yol inşa edilip, mahalleye direkt ulaşım sağlanacak.

Doğu Karadeniz'de dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan Rize'de; havalimanı, şehir hastanesi, lojistik liman ve millet bahçesi projelerinin ardından, deniz dolgusuyla Karadeniz Sahil Yolu'na ek 5 dönümlük alan kazandırılacak. Kentte sıkça yaşanan yaralamalı ve hasarlı trafik kazalarının önüne geçilmesi için Karayolları ve belediye iş birliğinde Karadeniz Sahil Yolu'ndan Gündoğdu Mahallesi'ne ulaşım sağlanan bağlantı yolunda yeni proje geliştirildi. Projeyle, deniz dolgusuyla sahil şeridinde elde edilecek alan üzerine sahil yoluna paralel uzanacak yan yol inşa edilip, mahalleye direkt ulaşım sağlanacak. Mahalleye kazandırılacak olan, olası trafik kazalarının önlenmesinin yanı sıra şehir içi trafiğin de rahatlaması hedeflenen projede, iş makineleri destekli dolgu çalışmalarının tamamlanmasının arından ekipler, üst yapı çalışmalarına başlayacak. Dronla görüntülenen dolgu çalışmalarının sürdüğü projeye, bisiklet ile yürüyüş yolları da entegre edilecek.

'5 DÖNÜMLÜK BİR ALAN OLACAK'

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, çalışmalara ilişkin, "Karadeniz, özellikle denizde dağlar arasında sıkışmış, bu da bu tür çalışmaların olmasını zorunlu kılıyor. Buradaki dolgu alanı, lojistik ya da millet bahçesi kadar geniş bir alan değil. Burada bizim Gündoğdu bölgesinden Bozukkale bölgesi arasında yaklaşık 400-500 metre uzunluğunda bir hat sadece Karadeniz Sahil Yolu'yla hizmet ediyor. Yani siz bir mahallenizden başka bir mahallenize transit yola girerek bir nevi o bölgeye kavuşmuş oluyorsunuz. Bu yıllardır Rize'nin kronik bir sorunuydu. Buradaki çalışma, 400-500 metrelik uzunluğundaki doğu-batı aksının, denize doğru 10 metre genişlemesi, şekilde. Karadeniz Sahil Yolu'nu o 500 metrelik kesitte 10 metre daha kuzeye kaydırarak Bozukkale Kavşağı'ndaki o kaotik yapıyı da düzenlemiş olacağız. Çok küçük bir nokta ama çok fazla faydası olan bir noktamız olacak. 5 dönümlük toplamda bir alan olacak. Hem dağ tarafında bir yaya yolu olacak. Hem kuzey tarafta bir yaya ve bisiklet yolu olmuş olacak. Hem de bir iç yol kazanmış olacağız. Burayı böylelikle çok efektif kullanmış olacağız" dedi.

'ALAN AÇMAK İÇİN DENİZ DOLGUSUNA ALIŞTIK'

Düz alan oluşturmak için denizin doldurulmasına alıştıklarını söyleyen Recep Demirtaş, "Bu projeyi destekliyoruz. Yılardır burada çok kaza oluyor. Özellikle bu kavşakta herkes şahittir, burada haftada 2-3 tane kaza oluyor. Bu kavşak çok tehlikeli; bu proje gerekli olan bir projeydi. Denizi doldurmak zaten bölge coğrafi yapısından dolayı mecbur. Alan açmak için deniz dolgusuna artık alıştık" ifadelerini kullandı.

'CAN GÜVENLİĞİ DAHA ÖNEMLİ'

Mahallede yaşayan Fatih Erkal da "Bu proje aslında geç kalınmış bir proje. Daha önce olsa çok daha iyi olurdu. Projeyi destekliyoruz. Burada çok fazla kaza olmuştur. Yan yol olması esnafa belki zarar verir ama can güvenliği daha önemli. İç yolla dolmuş durağı buraya gelirse ulaşımda rahatlayacak" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Gündoğdu, Trafik, Ulaşım, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Yeni Yol Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:46
Satır satır yazdı Arda’dan Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:49:09. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de Yeni Yol Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.