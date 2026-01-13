Rize'de Yeni Yol Projesi

RİZE'de, Karayolları ve belediye iş birliğinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Gündoğdu Mahallesi'ne ulaşım sağlanan bağlantı yolunda sıkça yaşanan kazaların önüne geçilmesi için yeni proje geliştirildi. Projeyle, deniz dolgusuyla sahil şeridinde elde edilecek 5 dönüm alan üzerine Karadeniz Sahil Yolu'na paralel uzanacak yan yol inşa edilip, mahalleye direkt ulaşım sağlanacak.

Doğu Karadeniz'de dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan Rize'de; havalimanı, şehir hastanesi, lojistik liman ve millet bahçesi projelerinin ardından, deniz dolgusuyla Karadeniz Sahil Yolu'na ek 5 dönümlük alan kazandırılacak. Kentte sıkça yaşanan yaralamalı ve hasarlı trafik kazalarının önüne geçilmesi için Karayolları ve belediye iş birliğinde Karadeniz Sahil Yolu'ndan Gündoğdu Mahallesi'ne ulaşım sağlanan bağlantı yolunda yeni proje geliştirildi. Projeyle, deniz dolgusuyla sahil şeridinde elde edilecek alan üzerine sahil yoluna paralel uzanacak yan yol inşa edilip, mahalleye direkt ulaşım sağlanacak. Mahalleye kazandırılacak olan, olası trafik kazalarının önlenmesinin yanı sıra şehir içi trafiğin de rahatlaması hedeflenen projede, iş makineleri destekli dolgu çalışmalarının tamamlanmasının arından ekipler, üst yapı çalışmalarına başlayacak. Dronla görüntülenen dolgu çalışmalarının sürdüğü projeye, bisiklet ile yürüyüş yolları da entegre edilecek.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, çalışmalara ilişkin, "Karadeniz, özellikle denizde dağlar arasında sıkışmış, bu da bu tür çalışmaların olmasını zorunlu kılıyor. Buradaki dolgu alanı, lojistik ya da millet bahçesi kadar geniş bir alan değil. Burada bizim Gündoğdu bölgesinden Bozukkale bölgesi arasında yaklaşık 400-500 metre uzunluğunda bir hat sadece Karadeniz Sahil Yolu'yla hizmet ediyor. Yani siz bir mahallenizden başka bir mahallenize transit yola girerek bir nevi o bölgeye kavuşmuş oluyorsunuz. Bu yıllardır Rize'nin kronik bir sorunuydu. Buradaki çalışma, 400-500 metrelik uzunluğundaki doğu-batı aksının, denize doğru 10 metre genişlemesi, şekilde. Karadeniz Sahil Yolu'nu o 500 metrelik kesitte 10 metre daha kuzeye kaydırarak Bozukkale Kavşağı'ndaki o kaotik yapıyı da düzenlemiş olacağız. Çok küçük bir nokta ama çok fazla faydası olan bir noktamız olacak. 5 dönümlük toplamda bir alan olacak. Hem dağ tarafında bir yaya yolu olacak. Hem kuzey tarafta bir yaya ve bisiklet yolu olmuş olacak. Hem de bir iç yol kazanmış olacağız. Burayı böylelikle çok efektif kullanmış olacağız" dedi.

Düz alan oluşturmak için denizin doldurulmasına alıştıklarını söyleyen Recep Demirtaş, "Bu projeyi destekliyoruz. Yılardır burada çok kaza oluyor. Özellikle bu kavşakta herkes şahittir, burada haftada 2-3 tane kaza oluyor. Bu kavşak çok tehlikeli; bu proje gerekli olan bir projeydi. Denizi doldurmak zaten bölge coğrafi yapısından dolayı mecbur. Alan açmak için deniz dolgusuna artık alıştık" ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan Fatih Erkal da "Bu proje aslında geç kalınmış bir proje. Daha önce olsa çok daha iyi olurdu. Projeyi destekliyoruz. Burada çok fazla kaza olmuştur. Yan yol olması esnafa belki zarar verir ama can güvenliği daha önemli. İç yolla dolmuş durağı buraya gelirse ulaşımda rahatlayacak" diye konuştu.

