Rize'ye gelecek seyahat otobüslerine "Varış Kontrol Belgesi" uygulaması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Rize'ye gelecek seyahat otobüslerine 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Rize'ye gelecek seyahat otobüslerine "Varış Kontrol Belgesi" uygulaması başlatıldı

6 saat önce

Rize'de, koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehirlerarası otobüslerle kente gelecek kişiler için "Varış Kontrol Belgesi" uygulaması başlatıldı.

Rize'ye gelecek seyahat otobüslerine

Rize'de, koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehirlerarası otobüslerle kente gelecek kişiler için "Varış Kontrol Belgesi" uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronivirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda merkez Alipaşa, Kalkandere- İkizdere, İkizdere ve Fındıklı yol güzergahındaki kontrol noktalarında sağlık ve emniyet ekiplerince, sağlık taraması yapılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Rizelilerin yoğun yaşadığı İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli gibi illerden Rize'ye hareket eden otobüslerin kontrol noktalarında durdurularak, sağlık personeli tarafından ateş, öksürük gibi virüs belirtisi yönlerden gözden geçirilerek, şüpheli görülenlerin derhal sağlık kuruluşuna sevk edildiği kaydedildi.

Virüsün yayılmasına yönelik yeni önlemlerin alındığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rize'ye gelen otobüslerin ilk kalkış yaptıkları noktalar ve güzergah boyunca alacakları yolcular için Rize İl Sağlık Müdürlüğümüzce düzenlenecek İl Hıfzısıhha Kurulu Kararıyla onaylı bir Varış Kontrol Belgesi hazırlanacaktır. Belgede yolcunun adı, soyadı, iletişim telefonu ve Rize'de geldiği açık adres bulunacaktır. Yolculara dağıtılacak ve seyahat süresince yolculardan toplanacak belge, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığımıza iletilecektir. Bu konuda otobüs firma temsilcileri ile gerekli koordinasyon kurulmuştur. Kontrol noktalarında güvenlik birimlerimizce toplanan bilgiler derhal ilgili muhtarlıklara iletilmek üzere kaymakamlıklarla paylaşılacak ve il dışından Rize'ye gelenlerin en az 14 gün evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Takipleri ise ilgili kurumlarca yapılacaktır."

Açıklamada, tedbirlerin uygulanması için yol kontrol noktalarında gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulanarak, "Uygulama, özellikle Rize'ye dışarıdan gelen toplu seyahat firmalarının otobüsleri, minibüsler ve yol kontrol noktasındaki trafik yoğunluğuna göre örnekleme araçlarda bulunan yolcuları kapsayacak ve bu kişiler sağlık kontrollerinden geçirileceklerdir." ifadesi kullanıldı.

Trabzon Havalimanı'ndan Rize'ye intikal edecek yolcuları taşıyan otobüslerin de durdurularak yolcuların sağlık kontrolünden geçirileceği belirtilen açıklamada, "Burada Trabzon Havalimanı'nda yurt içi seyahatle gelecek yolcular için yapılacak sağlık kontrolleri Trabzon Hava Limanı Mülki İdare Amirliğinin tasarrufunda olup, ilimizce yapılmasında fayda görülmektedir." bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, Varış Kontrol Belgesi'nin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığı için gerektiğinde kişiye ulaşmak amacıyla kullanılacağının altı çizilerek, "Rize Valiliğince planlanan Varış Kontrol Belgesi uygulaması Türkiye'de ilk ve tek olarak hayata geçirilmiş olup, proje İçişleri Bakanlığınca da uygun görülerek diğer illere tavsiye edilmiş ve diğer iller tarafından da uygulanmaya başlanarak Rize Valiliğinden projenin işleyişi ve usulleri hakkında bilgiler talep edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kalkandere, İkizdere, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:30 Kaynak: AA

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