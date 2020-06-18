Rizeliler, Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi - Son Dakika

Rizeliler, Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi

Rizeliler, Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi Korona virüs tedbirleri kapsamında sancılı başlayan 2020 yaş çay sezonunda Rizeliler'in imdadına Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaş çay işçileri yetişti.

Rizeliler, Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi

RİZE - Korona virüs tedbirleri kapsamında sancılı başlayan 2020 yaş çay sezonunda Rizeliler'in imdadına Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaş çay işçileri yetişti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle kapanan sınır kapıları Gürcistan uyruklu çay işçilerinin bölgeye gelmesinin önünü kapadı. Her yıl bölgeye gelen 10 binlerce Gürcü işçi ile yürütülen çay sezonu, işçilerin gelememesi, bunun yanında il dışında yaşayan çay üreticilerinin de seyahat yasağı olması nedeniyle şehre girememesi yüzünden sancılı başladı. Sonrasında 19 Mayıs itibariyle açılan sezona günler sonra dahil olabilen il dışındaki çay müstahsilleri de yeterli olmayınca işçi arayışı içerisine girildi. Yurt dışından gelemeyen işçilerin yerine başta Antalya olmak üzere yurdun diğer köşesinden gelen işsiz gençler ve vatandaşlar doldurdu.

2020 yaş çay sezonunun Korona virüs tedbirleri kapsamında bölgeye işçi gelemediği için sıkıntılı başladığını dile getiren Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi "Bu sezon sınır kapılarını kapalı olmasından dolayı Gürcü işçiler gelemedi ve çay sezonu sıkıntılı başladı. Biz bunu gördük ve çözüm aradık. Mayısın 15'inde bir açıklama yaparak işçiye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Türkiye'nin değişik yerlerinde çok sayıda insan bizi aradı, biz de Çay Üreticileri Dayanışma Derneği olarak aracı olduk, organizasyon yaptık ve oradan 10 kişiyi deneme amaçlı buraya getirdik. Çalışmaya başladılar ve Mayıs'ın 25'inden bugüne burada çalışıyorlar. İlk başta onlara da zor geldi biraz, işi yadırgadılar. Daha sonra hoşlarına gitti ve 'Bundan sonraki süreçte de geleceğiz, hatta daha kalabalık geleceğiz' demeye başladılar ve bundan sonraki süreçte daha fazla kişi olarak gelmeyi düşünüyorlar. İnşallah biz burada Türkiye'deki işsizlere iş vererek paranın yurdumuzda kalması için çalışıyoruz. Bu bizim hayalimizdi" ifadelerini kullandı.

Bir telefonla kendini Rize'de buldu

Evde oturdukları sırada kendilerini arayan kişinin "Rize'ye çay yükleme ekibinde çalışmaya gider misin?" sorusu üzerine arkadaşlarıyla Rize'ye geldiğini belirten Antalyalı Onur Kaya, Rize'ye ve çay toplamaya kısa sürede alıştığını söyledi. Kaya "Çalışmak için geldik, gezmek de istiyorduk. Rize'yi beğendim ama iş zor. Baştan söyleyelim gücü, kuvveti olan insan gelsin. Önce Çay Üreticileri Dayanışma Derneği vasıtasıyla, Antalya'dan da referans oldular geldik. Bizi aradılar işçi lazım olduğunu söylediler, bizim de zaten Korona virüs dolayısıyla boş vaktimiz vardı. Dedik gelelim ama bu saatten sonra her sezon geleceğimizi düşünüyoruz. Buranın en kolay işi, Antalya'nın en zor işi. Antalya'da her şey daha kolay. Buranın hayat standardı da çok zor. Gücü kuvveti olan insan için burası kolay para. Türk gençleri şuan işi bilmedikleri için ön yargılı olabilirler ama tavsiyem gelsinler. İş kolay, para çok, ortam güzel öteki illere göre. Elin gavuru yapıyorsa biz neden yapamayalım. Türk'üz biz yani. Ben daha önce hiç görmemiştim. Evde kuru çay görüyorduk siyah, buraya geldik ki yeşil, dedim 'Allah Allah ne oluyor' ama güzel yani" dedi.

Rizeliler de memnun

Antalya'dan gelen işçilerin kendilerini memnun ettiğini ve paranın yurt dışına çıkmayacağından dolayı mutlu olduklarını dile getiren çay üreticisi Mehmet Türk "Benim çok hoşuma gitti, bizim paramız yabancıya niye gitsin. Böyle bir şeye kim sebep olduysa Allah ondan razı olsun. Yabancı işçi nedir, yabancı futbolcuya da karşıyım hepsine karşıyım. O nedir yahu? Memleketi yabancı doldurdular" diye konuştu.

ÇAYKUR işçi alımı yapacağını duyurduğunda on binlerce kişinin başvuruda bulunduğunu fakat kendilerinin çay yükleme ekibi için 1 kişi bile bulamadığını ifade eden çay müstahsili Nuri Yanık ise "İlk zamanlar biraz acemiydiler ama şimdi alıştılar. Biz Türkleri tercih ediyoruz tabi ama yok ki. Çalışmak istemiyorlar, yapamıyorlar. Biraz ağır geliyor onlara. Normalde yerli işçi tercihimiz, Ağrılı, Karslı, Vanlı geliyor. Gürcüler gelmesin, biz yerli işçi gelsin biz bunu istiyoruz ama 15 gündür adam arıyoruz. Kendimiz doldurduk çayımızı. Bu adamlar Antalya'dan geliyor ama biz Güneysu'dan bulamadık, 15 gündür bir ekip kuramadık. Bir köyde kurabildik diğer köylerde yok. Bütün muhtarları da aradık, istedik ki gençler çalışsın. Ballıdere köyünde kurduk bir ekip, bir araba doldurdu hemen bıraktı. ÇAYKUR'a 36 bin kişi başvuruda bulunmuş ama şimdi bize 1 kişi gelmiyor. Bu para neden Gürcistan'a gitsin veya başka bir yere gitsin, Türkiye'de kalsın" şeklinde konuştu.

Rizeliler, Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi

Koronavirüs, Türkiye, İşçi, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rizeliler, Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti         
00:52
PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi         
00:04
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım         
23:59
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı         
23:56
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı         
23:47
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti         
23:45
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı         
23:34
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı         
23:15
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir         
23:13
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz         
23:06
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi         
22:14
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 03:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rizeliler, Antalyalı genç çay işçilerini çok sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]