Rizespor'dan Hakem Tepkisi

Çaykur Rize spor Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu, Corendon Alanyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Senaryo yine aynı Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği. 6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu." ifadelerini kullandı.

Türk futbolu için bir kara gece daha yaşandığını iddia eden Bakoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve 'Nasılsa gereğini yapar.' diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR'a davet ediyor. Sonrası malum! Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın."

Bakoğlu, telefonlarda en çok yazılan cümlenin 'Yine Çaykur Rizespor'a operasyon çekildi.' olduğunu dile getirerek, "Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh, yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner." değerlendirmesinde bulundu.