Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti - Son Dakika
Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti

25.01.2026 17:10
Sosyal medyada yükselen tepkiler nedeniyle, geçen yıl 7 Ekim'de İstanbul'da düzenleyeceği konseri iptal eden İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, The Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti. Williams, 16'ncı bir numaralı albümü 'Britpop' ile Britanya'da The Beatles'ı geride bırakarak en çok bir numaralı albüme sahip solo sanatçı unvanını kazandı.

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, Britanya müzik tarihinde en çok bir numaralı albüme sahip sanatçı unvanını kazanarak The Beatles'ı geride bıraktı. BBC'nin haberine göre, Williams'ın 16 Ocak'ta piyasaya sürülen 'Britpop' adlı albümü, 1997'de başlayan solo kariyerindeki 16'ncı bir numaralı albümü oldu.

MÜZİĞİN FORREST GUMP'I

Başarısı hakkında konuşan Williams, "Bu kesinlikle inanılmaz. Kendimi pop müziğin Forrest Gump'ı olarak hissediyorum" dedi. Kutlama planlarıyla ilgili ise ünlü şarkıcı, "Başarımı kola içip ve salata yiyerek kutlayacağım" açıklamasını yaptı. Williams, bu dönemde eşi Ayla Field ile birlikte Paris'te tatilde bulunuyor.

İSTANBUL KONSERİ İPTAL OLMUŞTU

Öte yandan, Robbie Williams'ın 7 Ekim'de Ataköy Marina'da sahne alması beklenen İstanbul konseri, sosyal medyada büyüyen tepkiler ve güvenlik endişeleri gerekçesiyle iptal edilmişti. Konserin İsrail- Filistin savaşını başlama tarihinde olması ve Williams'ın daha önce İsrail'de verdiği konser sırasında söyledikleri tepki çelmiş ve "Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırdığı günle aynı tarihe denk gelen bu konseri İstemiyoruz!" diyenler tepkilerini sosyal medyada paylaşmıştı.

51 yaşındaki sanatçı, 3,7 milyon takipçisine yaptığı Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yapmak isteyeceğim son şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu — onların güvenliği ve emniyeti her şeyden önce gelir.

İstanbul'da ilk kez sahne alacak olmaktan büyük heyecan duyuyorduk ve Britpop turnesinin final konseri olarak özellikle bu şehri seçmiştik.

Ailemin bu muhteşem ülkeyle olan yakın bağlarını düşününce, bu unutulmaz turneyi Türk hayranlarımın önünde bitirmek benim için bir hayaldi.

Bu yıl bizimle birlikte bu olağanüstü turneyi paylaşan 1,2 milyon kişiye katılmak isteyen İstanbul'daki herkesten içtenlikle özür diliyorum. Bu konseri sabırsızlıkla bekliyorduk, ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışındaydı."

Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

