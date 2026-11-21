Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, uzun süredir konuşulan bir anıyı ilk kez kendisi doğruladı. 83 yaşındaki oyuncu, Jennifer Lawrence'ın 2019'daki düğününden bir gün önce verilen yemekte kendisini evine gönderdiğinin doğru olduğunu söyledi.

SORUYU ARIANA GRANDE SORDU

Açıklama, Vanity Fair dergisinin ünlüleri yalan makinesine bağladığı video röportaj serisinde geldi. De Niro bu söyleşiye "Focker in Law" filmindeki rol arkadaşları Ariana Grande ve Ben Stiller ile birlikte katıldı.

Grande, oyuncuya ünlü bir kadın oyuncunun düğün öncesi yemeğinde iyi vakit geçirmediğini düşünerek onu evine gönderip göndermediğini sordu. De Niro kısa bir düşünmenin ardından "Evet" yanıtını verdi.

LAWRENCE YILLAR ÖNCE ANLATMIŞTI

Olayı daha önce Jennifer Lawrence anlatmıştı. Lawrence, De Niro'nun tanımadığı insanlarla dolu salonda dolaştığını gördüğünü, sıkıldığını düşünerek kulağına eve gitmesini fısıldadığını söylemişti. Lawrence, 2019'da Cooke Maroney ile evlenmişti; çiftin iki oğlu bulunuyor.

"ÇOK İYİ VAKİT GEÇİRİYORDUM"

Taksi Şoförü ve Baba 2 gibi filmlerle sinema tarihine geçen De Niro ise o gece sıkılmadığını, yüz ifadesinin yanlış anlaşıldığını anlattı. Oyuncu, "Aslında orada gayet iyi vakit geçiriyordum. İlginç bir deneyimdi ve orada tanıdığım hiç kimse yoktu" dedi.

De Niro, Lawrence'a kırgın olmadığını da gösterdi: "Benim iyi vakit geçirmediğimi düşünüp bunca duyarlı davranması çok hoştu." Hürriyet'in aktardığına göre yaşanan bu an iki oyuncunun dostluğunu bozmadı.