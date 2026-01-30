Rockets, Hawks'ı Mağlup Etti - Son Dakika
Rockets, Hawks'ı Mağlup Etti

30.01.2026 09:44
Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 104-86 yenerken Alperen Şengün 9 sayı, 13 ribaund, 4 asistle oynadı.

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 104-86 mağlup ederken, milli basketbolcu 9 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, State Farm Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 104-86'lık skorla mağlup etti ve 29. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 27 dakika kaldığı parkede 9 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant 31 sayı ve Jabari Smith de 14 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 26. yenilgisini alan Atlanta'da ise C.J. McCollum 23 sayı ve Nickeil Alexander-Walker da 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Philadelphia evinde kazandı

Philadelphia 76ers ise evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 113-111'lik skorla yendi. Bu sezonki 26. galibiyetini elde eden Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 8 dakika süre alırken, 2 ribaund, 2 blokla oynadı. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 40 sayı ve Joel Embiid de 37 sayıyla ön plana çıktı. Ligde üst üste 7, toplamda da 37. mağlubiyetini alan Sacramento'da ise Dennis Schröder 27 sayı, DeMar DeRozan de 25 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 113 - Sacramento Kings: 111

Washington Wizards: 109 - Milwaukee Bucks: 99

Atlanta Hawks: 86 - Houston Rockets: 104

Chicago Bulls: 113 - Miami Heat: 116

Dallas Mavericks: 121 - Charlotte Hornets: 123

Phoenix Suns: 114 - Detroit Pistons: 96

Denver Nuggets: 107 - Brooklyn Nets: 103

Minnesota Timberwolves: 123 - Oklahoma City Thunder: 111 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

