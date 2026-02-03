Rockets ve 76ers'dan Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rockets ve 76ers'dan Galibiyet

03.02.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Pacers'ı 118-114 yendi; 76ers, Clippers'ı geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-114 mağlup etti.

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta 'double-double' yapan milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımı Houston Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı.

Sol ayak bileğini burktuğu için Kevin Durant'in forma giymediği konuk takımda, Jabari Smith Jr. 19, Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

Üçüncü çeyrekte 12 sayılık farktan geri dönen Pacers'a Pascal Siakam 27, Bennedict Mathurin 25 sayıyla liderlik etti.

76ers, Clippers deplasmanında kazandı

Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-113 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 29 sayı, Dominick Barlow 26 sayı, 16 ribaunt, Joel Embiid, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 3 ribaunt, 2 blok, 1 asistle oynadı.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard 29 sayıyla takımına liderlik ederken, kenardan gelen Jordan Miller 21 sayı üretti.

Ev sahibi ekipte, James Harden kişisel nedenlerle üst üste ikinci maçta forma giymedi.

Kaynak: AA

Houston Rockets, Alperen Şengün, Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rockets ve 76ers'dan Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:48:38. #7.11#
SON DAKİKA: Rockets ve 76ers'dan Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.