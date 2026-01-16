Rodriguez: ABD'ye Dimdik Gitmem - Son Dakika
Rodriguez: ABD'ye Dimdik Gitmem

16.01.2026 07:16
Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD'ye ziyaretini güvenle yapacağını belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, olası ABD seyahatine ilişkin, "Eğer bir gün geçici devlet başkanı sıfatıyla Washington'a gitmem gerekirse, bunu sürüklenerek değil, dimdik yürüyerek yaparım. Bunu da üç renkli bayrağımızla yaparım." dedi.

Başkent Caracas'taki Ulusal Mecliste (AN) düzenlenen özel oturumda milletvekillerine hitap eden Rodriguez, konuşması öncesinde 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Rodriguez, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle ülkeye ait petrol endüstrisi ürünlerinin satışının engellendiğini ve Venezuela'nın petrolünü dünyaya özgürce ihraç edemediğini savundu.

İsim vermeden ABD'nin ülkesine yönelik baskılarına değinen Rodriguez, "Geçici devlet başkanı olarak tehdit edildiğim için korkuyor değilim. Hayır. Tüm Venezuela tehdit altında. Eğer bir gün geçici devlet başkanı sıfatıyla Washington'a gitmem gerekirse, bunu sürüklenerek değil, dimdik yürüyerek yaparım. Bunu da üç renkli bayrağımızla yaparım." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, ABD'nin ülkesine yönelik saldırılarına ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına değinerek, "İlişkilerimize bir leke düştü çünkü kırmızı çizgiyi aştılar, saldırdılar, öldürdüler, işgal ettiler ve Başkan Maduro ile First Lady'yi kaçırdılar. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki ilişkilere bir lekedir." yorumunda bulundu.

???????Geçici Başkan Rodriguez'in konuşmasını başta ağabeyi AN Başkanı Jorge Rodriguez olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili de takip etti.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

