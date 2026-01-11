Rodriguez: Maduro ve Flores Ülkeye Dönecek - Son Dakika
Rodriguez: Maduro ve Flores Ülkeye Dönecek

11.01.2026 11:05
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Maduro ve eşinin ülkeye döneceğini duyurdu.

KARAKAS, 11 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta gözaltına aldığı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ülkeye döneceklerinin sözünü verdi.

Miranda eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rodriguez, Venezuela'da liderlik veya yönetim programı konusunda hiçbir belirsizlik olmadığını ifade etti.

"Ülkede belirsizlik yok. Venezuela halkı söz sahibi ve ülkede bir hükümet var, o da Maduro'nun hükümeti" diyen Rodriguez, barış, istikrar ve ülkenin geleceğini garanti altına almak için birlik olma çağrısında bulundu.

Rodriguez, Maduro ve Flores Venezuela'ya dönene kadar bir dakika bile dinlenmeyeceği sözünü verdi.

Bir yıl önce Maduro'nun üçüncü döneminin başlangıcında onunla birlikte yemin ettiğini belirten Rodriguez, "Bugün, bir yıl sonra, onu özgürlüğüne kavuşturmak için yemin ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Venezuela, Güncel

