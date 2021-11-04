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Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor - Son Dakika

Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor

04.11.2021 00:03
Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde 2 gündür rögar kapağından çıkan alevler tüm mahalleyi korkuttu. Doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen alevler hakkında konuşan muhtar, "Doğal gaz ekipleri aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hicret Mahallesi'nde iddiaya göre rögar kapağının altından 2 gündür zaman zaman alev çıkmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde tekrar rögar kapağının bulunduğu alandan alevlerin yükselmesi mahallede endişeyi artırdı.

MUHTAR: NEDENİ DOĞAL GAZ SIZINTISI

Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, telefon hattının da bulunduğu rögar kapağının altında doğal gaz sızıntısı olduğunu öne sürerek, görevlilerin olaya müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedirgin etti

"BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Gülbasan, "Şu an telefon hatlarının bulunduğu rögar kapağının altından doğal gaz sızıntısı nedeniyle alev çıkıyor, 2 gündür yanıyor. Yetkililer bir an evvel buraya müdahale etsin. Doğal gaz ekipleri aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.

Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Doğalgaz, Hicret, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor - Son Dakika
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