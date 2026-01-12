ROJ TV'de Skandal İfade: Terörist 'Tanrı' İlan Edildi

Terör örgütü PKK iltisaklı ROJ TV'de, Halep'te Suriye ordusu tarafından öldürülen "Ziyat Halep" lakaplı terör örgütü üyesi Ziyat Kaddur hakkında, "O, biz Kürtler için sadece peygamber değil, tanrı olmayı hak ediyor" şeklinde sapkınca ifadeler kullanıldı.

Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarında öldürülen "Ziyat Halep" lakaplı terör örgütü üyesi Ziyat Kaddur hakkında terör örgütü PKK iltisaklı ROJ TV'de sapkınca ifadeler kullanıldı. Spiker, etkisiz hale getirilen terör örgütü üyesi Ziyat Kaddur'u "tanrı" olarak nitelendirdi. Spiker, "O biz Kürtler için sadece bir peygamber değil, tanrı olmayı kesinlikle hak ediyor" ifadelerini kullandı. Spiker, haberin devamında etkisiz hale getirilen teröristin cesedinin Kobani'ye ulaştığını belirtti.