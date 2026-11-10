Rojda Demirer'in son hali şaşırttı! Çenesindeki değişim dikkat çekti - Son Dakika
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Rojda Demirer'in son hali şaşırttı! Çenesindeki değişim dikkat çekti

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Rojda Demirer\'in son hali şaşırttı! Çenesindeki değişim dikkat çekti
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Melekler Korusun, Geniş Aile ve Maraşlı dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Rojda Demirer, bu kez yüzündeki değişim iddiasıyla dikkat çekti. Çene dolgusu yaptırdığı öne sürülen oyuncunun eski ve yeni olduğu belirtilen fotoğrafları yan yana getirildi. Özellikle yandan çekilen karelerde çene hattındaki farklılık göze çarparken, önden çekilen fotoğraflarda değişimin daha az belirgin olduğu görüldü. Demirer ise estetik iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncu Rojda Demirer'in farklı açılardan çekilen fotoğrafları, oyuncunun çene görünümündeki değişim iddiasını beraberinde getirdi. İki fotoğraf arasındaki fark özellikle profil görüntülerinde dikkat çekti.

ÇENE DOLGUSU İDDİASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Rojda Demirer, bu kez yeni bir dizi veya sinema projesiyle değil, yüzündeki değişim iddiasıyla merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun çene dolgusu yaptırdığı öne sürülürken, farklı zamanlarda çekildiği belirtilen fotoğrafları karşılaştırıldı. Öncesi ve sonrası olarak sunulan karelerde Demirer'in çene ucundaki görünüm farklılığı öne çıktı. 

Rojda Demirer'in son hali şaşırttı! Çenesindeki değişim dikkat çekti

YANDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARDA FARK DAHA BELİRGİN

Rojda Demirer'in aynı boğazlı kazakla çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde, özellikle profil görüntülerindeki farklılık dikkat çekiyor. Karşılaştırmanın sol tarafındaki karede çene ucu daha yuvarlak görünürken, sağ taraftaki fotoğrafta daha öne çıkmış bir görünüm sergiliyor.

Rojda Demirer'in son hali şaşırttı! Çenesindeki değişim dikkat çekti
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